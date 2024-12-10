اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:31 م
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ضبط شبكتين لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص فى بنى سويف

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:02 م
ضبط شبكتين لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص فى بنى سويف انترنت - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عاملين ببنى سويف لقيامهما بإدارة شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلى على المواطنين بدون ترخيص.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا) بإنشاء وإدارة شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلى على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (الأجهزة المستخدمة فى تشغيل وإدارة الشبكتين المشار إليهما).







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