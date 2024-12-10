شبورة كثيفة ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد 15-12-2024

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إلى الأحد 15 ديسمبر 2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، موضحة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية كثيفة صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الأربعاء 11 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الخميس 12 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

الجمعة 13 ديسمبر والسبت 14 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 13 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 14 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الأحد 15 ديسمبر 2024

- نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 15 ديسمبر 2024:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.