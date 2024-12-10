سعر الطماطم والبطاطس واللحوم فى أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 10ديسمبر 2024

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار اللحوم والسمك والخضروات فى أسواق محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

ووفقا لقائمة أسعار سوق السيل بمدينة أسوان، جاءت قائمة الأسعار كالتالى:

سعر كيلو الطماطم = 7.5 جنيه

سعر كيلو البطاطس = 12.5 جنيه

البصل الأبيض = 15 جنيها

البصل الاحمر = 17.5 جنيه

سعر كيلو الكوسة = 10 جنيهات

الفلفل = 3.5 جنيه

الجزر = 10 جنيهات

الباذنجان = 10 جنيهات

البازلاء = 40 جنيها

البرتقال = 15 جنيهات

الجوافة = 12 جنيها

الموز = 20 جنيها

أسعار اللحوم والسمك:

يتراوح كيلو السمك البلطى ما بين 40 : 80 جنيها

سعر كيلو اللحمة العجالى = 360 جنيها

بينما وصل سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة = 300 جنيه