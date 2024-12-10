اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

سعر الطماطم والبطاطس واللحوم فى أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 10ديسمبر 2024

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:07 م
سعر الطماطم والبطاطس واللحوم فى أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 10ديسمبر 2024 طماطم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار اللحوم والسمك والخضروات فى أسواق محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

ووفقا لقائمة أسعار سوق السيل بمدينة أسوان، جاءت قائمة الأسعار كالتالى:

سعر كيلو الطماطم = 7.5 جنيه
سعر كيلو البطاطس = 12.5 جنيه
البصل الأبيض = 15 جنيها
البصل الاحمر = 17.5 جنيه
سعر كيلو الكوسة = 10 جنيهات
الفلفل = 3.5 جنيه
الجزر = 10 جنيهات
الباذنجان = 10 جنيهات
البازلاء = 40 جنيها
البرتقال = 15 جنيهات
الجوافة = 12 جنيها
الموز = 20 جنيها
أسعار اللحوم والسمك:
يتراوح كيلو السمك البلطى ما بين 40  : 80 جنيها 

سعر كيلو اللحمة العجالى = 360 جنيها
بينما وصل سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة = 300 جنيه







مشاركة

سعر الخضروات والفاكهه

سوق السيل

اسعار اللحوم

اسعار السمك

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة