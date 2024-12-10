زراعة 271 ألف فدان من محصول القمح منذ بدء الموسم فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

يعد القمح من أهم المحاصيل الغذائية فى العالم ويشكل. ركيزة أساسية للأمن الغذائى، كما أنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية وتعد محافظة الشرقية أكثر محافظات الجمهورية فى توريد للقمح..

ومن جانبه يقول المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، أن مديرية الزراعة بالشرقية، تعتبر من أكبر المديريات على مستوى الجمهورية من حيث المساحة فى زراعة وتوريد القمح، لافتا إلى أنه تمت زراعة 271 ألف فدان من إجمالى المستهدف 400 ألف فدان وذلك منذ انطلاق موسم الزراعة وتم توافر تقاوي القمح المعتمدة بالجمعيات الزراعية مؤكدا أن الموعد الأفضل للزراعة القمح من 15 نوفمبر حتى أول ديسمبرنظرا للتغيرات المناخية.

وعن الأصناف التى تجود زراعته فى الشرقية، أوضح " نصير" أن السياسة الصنفية تحددها وزارة الزراعة وهناك أصناف تجود زراعتها فى الوجه البحرى وأخرى تجود زراعتها فى الوجه القبلى على حسب نوع التربة ودرجة الحرارة، ومحافظة الشرقية بها 3 أنواع من الترب تربة طينية وتربة رملية وتربة خفيفة،حيث تم تحديد 6 أصناف لزراعتها فى نطاق المحافظة من قبل المراكز البحثية ومراكز البحوث، وهى مصر 3 مصر 4 سدس 14 سدس 15 جيزة 171 سخا 95 وسخا 96،وهذة أصناف مقاومة للصدأ والحشائش.

وعن سعر أردب القمح هذا العام، أوضح " نصير" إنه طبقا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه، مؤكدا أن هذا القرار يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وبالتالي سترتفع معدلات توريد القمح المحلي، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن زيادة سعر القمح المحلى إلى 2200 جنيه للأردب يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح كسعر استرشادي للموسم المقبل، مما سيحفز على زراعة القمح وزيادة معدلات توريد القمح في الموسم المقبل.