رفع 45 حالة إشغال وتحرير 12 محضرا خلال حملات بشارع بورسعيد بكوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بسوق شارع بورسعيد بكوم أمبو لتحقيق السيولة والإنسياب المطلوب لحركة المواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين حملة إستهدفت 45 حالة إشغال، فضلاً عن تحرير 12 محضرا ومخالفة لحماية المستهلك، مع إعدام 75 سلعة منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس المدينة إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان أثناء زيارته لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بكوم أمبو ، مع إزالة الإشغالات بسوق شارع بور سعيد، فقد تم تحقيق التكاتف والتكامل بين كافة الأجهزة بالوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك وإدارة البيئة ومنظومة النظافة.

وأكد، أنه في ظل تنفيذ الحملات المتتالية لإزالة الإشغالات بشارع بورسعيد فقد بدأت الأعداد فى التناقص، وبالتوازى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف التعليمات بعدم التجاوز لخط التنظيم لمنع العودة مرة أخرى للإشغالات على الوجه الأكمل.