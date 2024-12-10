رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع بلينكن ووزير الشؤون الخارجية الفرنسى التطورات فى المنطقة

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بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، خلال اتصال هاتفي تلقاه الثلاثاء، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق متصل، بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن ، في اتصال هاتفي ، تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ،علاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان، على ضرورة ضمان وحدة سوريا، والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.