رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة

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دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى تعزيز قيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في ظل ما يواجهه العالم من تحديات صعبة، كونها تشكل مرتكزًا رئيسيًا من عوامل إنهاء الصراعات وبناء الاستقرار وتحقيق الحرية والعدالة والسلام على مستوى العالم.

وقال اليماحي - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام - إن الاحتفاء بهذا اليوم يتزامن مع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتصار لقيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تنتهك يوميًا في قطاع غزة مع صمت مخز من قبل المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مر على إطلاقه أكثر من 7 عقود، ولكنه يواجه اليوم تحديا حقيقيا بسبب الموقف الدولي المتخاذل من المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في دولة فلسطين.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على الدور الهام الذي يقع على عاتق البرلمانيين حول العالم في تعزيز حقوق الإنسان، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية ذات الصلة كونها مسؤولية تشاركية تصب في أمن واستقرار المجتمعات.