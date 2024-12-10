درجات الحرارة فى مدن وعواصم محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء 10-12-2024

كتبت – مرام محمد

شهدت الساعات الماضية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر، اليوم الثلاثاء 10-12-2024، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها للأحوال الجوية.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 11 العظمى 23.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 18.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 28.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 13 والعظمى 26.