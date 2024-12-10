"دجال أقنعنا بوجود كنز".. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى المطرية

كتب محمود عبد الراضي

اعترف 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم في منطقة المطرية بالقاهرة، بعدما أقنعهم دجال بوجود كنز أثري أسفل المنزل.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم بعد القبض عليهم، أنهم في سبيل تحقيق الثراء السريع، اشتروا أدوات للحفر للبدء في رحلة البحث عن الكنز الأثري المزعوم، حتى تم القبض عليهم.

ونجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وضبط (4 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) ، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر متر وعمق 3 أمتار) .

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.