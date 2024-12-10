حالة الطقس فى سوهاج اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. غيوم وشبورة

سوهاج محمود مقبول

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حيث شهدت المحافظة وجود غيوم متقطعة بالإضافة إلى وجود شبورة خفيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم في سوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10 درجات.

هذا وقد شهدت محافظة سوهاج انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خاصة ليلا وفى الصباح الباكر بكافة مراكز المحافظة من الجنوب إلى الشمال.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

وتتوقع الهيئة أن يسود اليوم، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.