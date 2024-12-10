حالة الطقس غدا الأربعاء فى دمياط.. تقلبات جوية وشمس غائمة أغلب ساعات النهار

دمياط معتز الشربينى

تشهد مدن محافظة دمياط غدا، الأربعاء، حالة من الطقس السيئ والتقلبات الجوية مع توقعات بسقوط أمطار وشمس غائمة أغلب ساعات النهار مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 21 : 22 درجة مئوية.

يؤدي هذا الطقس إلى تأثر حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة، حيث يتوقف خروج أغلب مراكب الصيد عن الخروج بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى 30 كم/ساعة، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار طوال اليوم.

من ناحية أخرى، تستمر أعمال الشحن والتفريغ في ميناء دمياط بالرغم من الطقس السيئ. وشدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط علي رؤساء الوحدات المحلية توخي الحذر في حالة سقوط الأمطار مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، وإزالة آثار سقوط الأمطار.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم غد الأربعاء 11 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.