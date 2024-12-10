اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. رياح باردة معظم الأنحاء

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:24 م
حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. رياح باردة معظم الأنحاء طقس الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 اسقرارا لحالة الطقس مع سطوع الشمس وهبوب الرياح الباردة على معظم الأنحاء.

كما استمرت حركة المرور على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية.

وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء فى الإسماعيلية 24 درجة بينما سجلت درجة الحرارة الصغرى 11 درجة
وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

وتتوقع الهيئة أن يسود اليوم، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23.

 - درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24. 

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23. 

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 22.

 - درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 21.







مشاركة

الإسماعيلية

حالة الطقس

الرياح الباردة

الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة