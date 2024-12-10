حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. رياح باردة معظم الأنحاء

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 اسقرارا لحالة الطقس مع سطوع الشمس وهبوب الرياح الباردة على معظم الأنحاء.

كما استمرت حركة المرور على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية.

وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء فى الإسماعيلية 24 درجة بينما سجلت درجة الحرارة الصغرى 11 درجة

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

وتتوقع الهيئة أن يسود اليوم، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 21.