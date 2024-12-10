جيش الاحتلال: هاجمنا مخزونات الأسلحة فى سوريا خشية سقوطها بيد عناصر إرهابية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال جيش الاحتلال إنهم هاجموا مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خشية سقوطها بيد عناصر إرهابية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن وزير الخارجية بلينكن تحدث إلى نظرائه في مصر والأردن والإمارات وقطر بشأن الوضع في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفى بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف أن بلينكن حث جميع الدول على التعاون لمساعدة سوريا في المرحلة الانتقالية، موضحا أن بلينكن أكد لشركاء واشنطن على ضرورة ألا تكون سوريا مركزاً لتصدير الإرهاب.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا ستستمر، مردفا: "لدينا القدرة على توصيل رسائل لأى طرف في سوريا لشرح أولوياتنا".