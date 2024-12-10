جامعة قناة السويس تختتم فعاليات مبادرة "بداية" بقافلة شاملة فى أبو شحاتة

الإسماعيلية – صبرى غانم

اختُتمت فعاليات مبادرة "بداية" بجامعة قناة السويس من خلال قافلة شاملة توجهت إلى قرية أبو شحاتة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتي استكمالاً لجهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعزيز دورها التنموي في دعم المناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أهمية المبادرة في تقديم خدمات طبية، توعوية، وتدريبية شاملة.

جاءت القافلة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي حرص على المشاركة في فعاليات القافلة، مؤكداً أن مشاركة الجامعة في "بداية" تعكس حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل دور الكليات المختلفة في خدمة المجتمع المحلي.

قدمت القافلة خدمات طبية متكاملة بمشاركة كليات الطب، التمريض، وطب الأسنان، حيث تم الكشف والعلاج المجاني لـ 744 حالة موزعة على تخصصات متعددة: الجلدية 98 حالة، الأنف والأذن 92 حالة، العظام 67 حالة، الأطفال 115 حالة، طب الأسرة 152 حالة، طب الأسنان 58 حالة، الباطنة 34 حالة، الرمد 91 حالة، الجراحة 5 حالات، المسالك البولية 15 حالة، والنساء والتوليد 17 حالة.

كما قدمت كلية التمريض خدمات نفسية تضمنت التعامل مع اضطرابات سلوكية، أعراض اكتئابية، حالات قلق حاد، واضطرابات مزاجية، واستفاد منها 10 حالات.

من جانبها، نظمت كلية الزراعة ندوة توعوية حول أهم المشاكل التي تواجه محصول المانجو، مثل الحشرات القشرية والعفن الهبابي. وشملت الأنشطة زيارة لأحد الحقول لمتابعة حالة المحصول، وكذلك زيارة لأحد المناحل لمتابعة إنتاج العسل، مع توزيع أدوية ومبيدات زراعية على 10 مستفيدين.

وفي الجانب البيطري، قدمت كلية الطب البيطري علاجاً لـ 1305 حالات بيطرية، استفاد منها 150 مواطناً، مما يعكس دور الجامعة في دعم القطاع الزراعي والحيواني بالقرية.

قدمت كلية التربية برامج توعوية لـ 30 مواطناً، تناولت الهجرة غير الشرعية ومشكلاتها، بما في ذلك أسبابها، تأثيرها على الحالة الاقتصادية للأسرة، وعلاقتها بسوق العمل، ولم شمل الأسرة.

أُقيمت القافلة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، الذين أشادا بدور الجامعة في تقديم هذه الخدمات الشاملة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.

تجسد قافلة جامعة قناة السويس نموذجاً رائداً للتكامل بين مختلف التخصصات، بهدف تحسين جودة الحياة في المجتمع المحلي، وتوفير حلول عملية ومستدامة للمشكلات التي يواجهها.



الادوية فى القافلة



الاقبال على القافلة



الكشف على المرضى