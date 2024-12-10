جامعة القناة تستقبل السفير عطية أبو النجا فى مبادرة لنشر العلم والمعرفة

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، السفير عطية السيد أبو النجا سفير سابق لجمهورية مصر العربية ببوروندى، وقنصل مصر العام سابقا ببومباي بالهند، في زيارة ذات طابع مميز تعكس التعاون المثمر بين الجامعة والشخصيات الوطنية البارزة.

جاءت الزيارة في إطار مبادرة سامية تهدف إلى نقل العلم والمعرفة للأجيال الحالية والقادمة، حيث قام بإهداء المكتبة الشخصية لوالدايه الراحلين: الدكتورة هيام أنور أبو الحسين، والأديب الدكتور السيد عطية أبو النجا.

شهد اللقاء الدكتور نبيل الزهار عميد كلية التربية الأسبق والدكتورة سحر حساني عميد معهد الدراسات الافرواسيوي والدكتور محمود الضبع عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية والدكتور محمود المتولي وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شهيرة عبد الله، بالإضافة إلى الدكتورة أماني فؤاد أحد مؤسسى قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة القناة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالغ تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مواردها العلمية والثقافية بما يخدم طلابها وأعضاء هيئة التدريس، مضيفا أننا نعتز بهذا الإهداء القيّم الذي يجسد روح العطاء والتعاون، ونسعى لأن تكون مكتبة الجامعة مرجعًا ثريًا يلبي احتياجات الباحثين والطلاب.

من جانبه، صرح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذه المجموعة الفريدة من المؤلفات الأكاديمية والأدبية ستسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة البحثية داخل الجامعة، مؤكدا أن المكتبة تضم كنوزًا معرفية في مجالات الأدب، التاريخ، الفلسفة، وعلوم الترجمة، مما يمثل إضافة نوعية لمصادر المعرفة لدينا.

وفي كلمته أشار السفير عطية السيد أبو النجا إلى أن هذه المبادرة تعبر عن امتنان عميق للجامعة ودورها الريادي في نشر العلم، معربا عن شكره وتقديره لتعاون جامعة قناة السويس لإخراج هذه المبادرة إلى النور، كلمسة وفاء للرسالة النبيلة التي حملها والدَيّه الراحلان، مؤكدا ثقته بأن هذا الإهداء سيشكل إضافة قيّمة للمكتبة وسيخدم أجيالًا من الباحثين.

المبادرة تضمنت إهداء مكتبة غنية بالمؤلفات والكتب التي كان يحتفظ بها كل من الدكتورة هيام أنور أبو الحسين، أستاذة اللغة الفرنسية والترجمة، ووكيلة كلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتور السيد عطية أبو النجا، رئيس قسم الترجمة العربية بمنظمة الأمم المتحدة، والمحاضر بجامعات باريس ونيويورك.

تضم المكتبة مجموعة متميزة من المؤلفات باللغات العربية، الفرنسية، والإنجليزية في مجالات الأدب، الشعر، المسرح، التاريخ، الفلسفة، وعلوم الترجمة، إضافة إلى موسوعات ومعاجم متخصصة. وستكون هذه الإضافة مصدرًا ثريًا للطلاب والباحثين للاستفادة منها في دراساتهم وأبحاثهم.

في الختام، عبّر الدكتور نبيل الزهار عن بالغ سعادته بتواجده داخل جامعة قناة السويس العريقة التي شرف إن كان من المؤسسين لها بعد صدور القرار الجمهوري عام 1976 وتناول الحديث عن تاريخ انشاء الجامعة و انشاء قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد سعد زغلول درع الجامعة للسفير عطية السيد نظير تعاونه المثمر مع الجامعة.