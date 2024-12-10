جامعة العريش تستقبل القافلة الدعوية الأولى من وزارة الأوقاف

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت جامعة العريش القافلة الدعوية الأولى التي نظمتها وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، برعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الجامعة. وقد شهد الحدث حضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية.

أوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن القافلة تهدف إلى نشر الوعي الأسري ومواجهة قضايا العصر، تعزيزًا لدور وزارة الأوقاف في دعم المناطق الحدودية، وفي مقدمتها شمال سيناء التي تحتل مكانة استراتيجية كبيرة في قلب مصر. وأضاف الدمرداش أن استمرار هذه المبادرات يعد خطوة هامة لتعزيز القيم الإيجابية لدى شباب المنطقة، موجهًا الشكر للوزارة على جهودها المستمرة في دعم أهالي سيناء.

كما أشاد رئيس الجامعة بمبادرة «عودة الكتاتيب»، واصفًا إياها بالخطوة الحميدة في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتعزيز مكارم الأخلاق بين الأجيال القادمة، وتضمن برنامج القافلة عقد مجموعة من المحاضرات الدينية التي نظمتها الواعظات في كليات جامعة العريش، مثل كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية الاقتصاد المنزلي. وقد تناولت المحاضرات قضايا الأسرة، مثل أهمية التربية الأخلاقية للأطفال، ودور المرأة في بناء الوعي المجتمعي، مما أسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانب آخر، قامت الواعظات بزيارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام في شمال سيناء، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم توزيع هدايا تشجيعية على الأطفال. هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه فئات المجتمع المختلفة.

وفي إطار الحملة التوعوية، شاركت الواعظات أيضًا في ندوة بمركز شباب العريش، حيث تم مناقشة مخاطر الإدمان الإلكتروني وأهمية إدارة الوقت بشكل فعّال. وقد سلطت المحاضرات الضوء على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تحافظ على القيم والأخلاق.

وفي لفتة تقدير من الوزارة، تم إهداء نسخ من القرآن الكريم لرئيس الجامعة ولعدد من عمداء الكليات، تأكيدًا على رسالة وزارة الأوقاف في نشر كتاب الله وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد مسئولو وزارة الأوقاف التزامهم بمواصلة تنظيم هذه القوافل الدعوية في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في شمال سيناء، بهدف تقديم الدعم المجتمعي والإسهام في رعاية كل شبر من أرض مصر.

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استقبال الجامعه للواعظات



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