جامعة الجلالة تستضيف المؤتمر الدولى الأول للتقنيات الذكية والرقمية والخضراء

محمد صبحى

استضافت جامعة الجلالة الأهلية، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتقنيات الذكية والرقمية والخضراء (SDG-AI 2024)، بالتعاون مع المؤتمر الدولي الثالث لعلوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، بالضيوف من داخل وخارج مصر، مشيراً إلي أنه يأمل أن يحقق المؤتمر تقدمًا ملموسًا في تطوير تقنيات المستقبل، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على تطبيقات التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوأمة الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد، مع التركيز على مجالات الصحة والطاقة والبيئة وريادة الأعمال والتصنيع.

كما أشاد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمستوي التنظيم ومدي اهتمام الطلاب بحضور مثل هذه الفعاليات الدولية، مؤكداً على ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الخامسة (Industry 5.0)، التي تركز على تعزيز الاستدامة والكفاءة مع مراعاة احتياجات المجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته، أكد البروفيسور هاني مصطفى، المدير التنفيذي لشبكة الابتكار المستدام بجامعة كيبيك بكندا، علي قبول أكثر من 40 ورقة بحثية في المؤتمر مقدمة من 10 دول، تشمل كندا، مصر، فرنسا، المغرب، وتونس، كما يشهد الحدث تنظيم 5 جلسات علمية و3 ندوات نقاشية تضم خبراء دوليين من المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

كما أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، أبرز محاور المؤتمر، من خلال مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي وتحسين أنظمة الرعاية الصحية، بالإضافة الي التركيز على الحلول المستدامة وإدارة الطاقة باستخدام التقنيات الذكية، بجانب عرض استراتيجيات التحول الرقمي لتعزيز كفاءة الأعمال والصناعات المختلفة.