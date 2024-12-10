اليوم السابع
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تعرف على أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:00 ص
تعرف على أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية، وقد سمحت الكنيسة بتناول السمك في أصوام الدرجة الثانية للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وجاء التقسيم كالآتي:

أ- أصوام الدرجة الأولي وهم: الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير"عيد القيامة"، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس.
ب- أصوام الدرجة الثانية وهم: صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء.

- أصوام الدرجة الأولى: هي التي لا يجوز فيها أكل السمك:

1 - الصوم الكبير "عيد القيامة":
مدته 55 يوما، وموعده متغير حسب موعد العيد.
2 - صومي الأربعاء و الجمعة:
مدته: يومان أسبوعيا، عدا الخمسين المقدسة و عيدي الميلاد و الغطاس
3 - صوم نينوى:
مدته: 3 أيام، يسبق الصوم الكبير بأسبوعين
4 - برامون الميلاد:
مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الميلاد مباشرة.
5 - برامون الغطاس:
مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الغطاس مباشرة.
 







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اصوام الدرجة الأولى

الكنيسة الارثوذكسية

عيد القيامة

عيد الميلاد

اصوام الدرجة التانية

صوم



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