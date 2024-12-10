تعرف على أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة الأرثوذكسية

تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية، وقد سمحت الكنيسة بتناول السمك في أصوام الدرجة الثانية للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.
وجاء التقسيم كالآتي:
أ- أصوام الدرجة الأولي وهم: الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير"عيد القيامة"، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس.
ب- أصوام الدرجة الثانية وهم: صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء.
- أصوام الدرجة الأولى: هي التي لا يجوز فيها أكل السمك:
1 - الصوم الكبير "عيد القيامة":
مدته 55 يوما، وموعده متغير حسب موعد العيد.
2 - صومي الأربعاء و الجمعة:
مدته: يومان أسبوعيا، عدا الخمسين المقدسة و عيدي الميلاد و الغطاس
3 - صوم نينوى:
مدته: 3 أيام، يسبق الصوم الكبير بأسبوعين
4 - برامون الميلاد:
مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الميلاد مباشرة.
5 - برامون الغطاس:
مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الغطاس مباشرة.
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