تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن بالأسواق فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ110 جنيهات، وكيلو الرومى البلدى 120جنيها، وكيلو الأرانب 120جنيها، وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 80 إلى 81 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى 140 جنيها، وجوز السمان 120 جنيها، وكيلو الأوز 130 جنيها، والبانيه 180جنيها.



وبلغ سعر الطماطم بين 8 إلى 10جنيه فى تعاملات اليوم، والبطاطس من13 إلى 15 جنيها، والبصل من 15 إلى 20 جنيها، والجزر بدون عروش من 18 إلى 20 جنيها، والخيار بين 12 إلى 15 جنيها.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى من 10 إلى 12 جنيها، والباذنجان الرومي من 12 إلى 15جنيها والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيها، والكوسة من 10 إلى 13جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 65 إلى 70جنيها، والموز من 20 إلى 25 جنيها، والبرتقال من 10 إلى 15 جنيها، واليوسفى من 15 إلى 20 جنيها، والجوافة من 15 إلى 20 جنيها، والمانجو الكيت من 35 إلى 40 جنيها.