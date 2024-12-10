تحريات أمن الجيزة تكشف تفاصيل مصرع شاب فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب صدمه قطار، خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية كان يعبر من مكان غير مخصص للعبور، وتفاجأ باقتراب القطار، ولم يتمكن من النجاة، حيث صدمه ليلقى مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء عبور شاب تم تحديد هويته، للسكة الحديد، صدمه قطار ليلقى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

