تأييد حبس سائق 3 سنوات فى اتهامه بدهس 7 لاعبين بالشيخ زايد

كتب سليم على

أيدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، حبس سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادى 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوى، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، أثناء تمرين 7 من لاعبى فريق الدراجات على الطريق الصحراوي.

وتبين أن الطريق المذكور لا توجد به كاميرات مراقبة، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع فى ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التى دهستهم فقد أطاحت بهم من الخلف وفرت مسرعة.