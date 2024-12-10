اليوم السابع
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تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه فى الظاهر لـ24 ديسمبر

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:03 م
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه فى الظاهر لـ24 ديسمبر حبس متهم- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بسرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر بالقاهرة لجلسة 24 ديسمبر.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطار من إحدى المستشفيات في منطقة الظاهر، يفيد بوصول موظفة مصابة بجروح وسرقتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت سرقة حقيبة المجنى عليها وهاتفها المحمول من قبل عاطل، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وضبطه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، واعترف بالتعدي على موظفة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر، وسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها الخاصة بها مبلغ مالى، واعترف بتصرفه فى الهاتف المحمول لصاحب محل.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.







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سرقة موظفة بالإكراه




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