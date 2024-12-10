بعد واقعة لاعب المنصورة.. طرق بسيطة للسيطرة على غضبك

كتبت فاطمة ياسر

شهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب بمنافسات دورى المحترفين واقعة غريبة بعدما اعترض أحمد شاهين لاعب المنصورة على مدربه علاء نوح بعد استبداله عقب نزوله بدقائق، خلال أحداث الشوط الثانى، لينفجر اللاعب غاضباً فى مشهد تفاجأ به كل من فى الملعب، وحاول أحد أعضاء الجهاز الإداري بنادي المنصورة السيطرة على غضب اللاعب وإخراجه من الملعب، وقام أحمد شاهين بالركض نحو مدربه علاء نوح على دكة البدلاء ودفعه على مقعده في الدكة، إلا أن المدرب تعامل مع الأمر بهدوء.

وفي هذا السياق يوضح "اليوم السابع" لقرائه أبرز الطرق للسيطرة علي الغضب، وفقا لتصريح خاص من الدكتور محمد علي استشارى الطب النفسى فى كلية طب قصر العينى، الذى أوضح أن هناك دوائر فى المخ تتيح التعرف على المشاعر السلبية والإيجابية، فيعاني الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية من تغيرات محددة، وهذا يفسر العلاقة بين هذه الاضطرابات والعجز في السيطرة على المشاعر.

وأكد استشارى الطب النفسى أن الأشخاص المصابون بالذهان يشعرون بشكل دائم بالتهديد من الآخرين، وكما أن المصابون بالقلق واضطراب ما بعد الصدمة قد يكون لديهم توقعات عالية بشكل غير طبيعي بالتهديد، مثل الغضب.

نصائح للسيطرة على الغضب بعد واقعة لاعب المنصورة

وقدم استشارى الطب النفسى بعض النصائح الهامة للسيطرة على الغضب، ومنها..

- عندما تسيطر عليك مشاعر الغضب خذ نفسا عميقا حتى تساعد نفسك على ارتخاء أعصابك.

- المشى يعد من الحيل الجيدة في السيطرة على الغضب، فهو يعمل على شعورك بالهدوء والسكينة النفسية، ويمنحك الوقت للتفكير الجيد.

- إمداد صحتك النفسية بكلمات إيجابية من الحيل الجيدة التي تشعرك بالهدوء النفسي، والتخلص من الغضب، ولذا يمكنك قول "الأمور سلهة وهتتحل" و"لازام أهدأ عشان أفكر أفضل".

- الاستماع إلى الموسيقى الهادئة يجعلك أكثر عرضة علي الإسترخاء النفس والراحة.

- تحدث مع شخص موثوق فيه تعد من الحيل الجيدة للتنفيس عن نفسك وغضبك.

- تدريب العقل على رؤية الجانب الإيجابى من الموقف.