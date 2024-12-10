برودة فى الجو وغيوم فى السماء.. مباشر حالة الطقس بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، طقس غير مستقر بروده فى الجو وغيوم بسماء المحافظة ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

وتتوقع الهيئة أن يسود اليوم، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الارصاد ، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.