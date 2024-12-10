بتكلفة 2.5 مليون جنيها.. رفع كفاءة وتطوير مركز التكوين المهنى بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

تابعت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الدقهلية مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز التكوين المهني بالمنصورة المسند لجمعية الأسر المنتجة بالمنصورة بالخطة الاستثمارية 2023/2024، واستكمال 2024/2025 بقيمة تقديرية 2 مليون و 500؛ لتقديم أفضل خدمة تدريبية وتعليمية وإنتاجية، والمركز يستهدف الأبناء المتسربين من التعليم والتعليم المتوسط والراغبين في التدريب على مهنة تتناسب مع سوق العمل وربات المنازل للتدريب على أعمال الخياطة وشغل الإبرة والهاند ميد.

وأشارت إلى وجود ورشة نجارة ولحمام وطباعة ودهانات بالمركز، والجدير بالذكر أنه يتم بعد التطوير استحداث قسم التبريد والتكييف والكهرباء والتدريب للمتسربين من التعليم ومن يرغب في تدريب تحويلي بورش المركز يستمر عامين ويبدأ وينتهي مع العام الدارسي.

ويوجد بالمركز أيضا 3 قاعات تدريب نظري تستوعب مستفيدين 160 من الشباب الراغب في التدريب علي مهنة من أصحاب المعاهدة والمدارس الفنية، وهي تدريبات مكثفة نظرية وعملية، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة مهنية، وما يتم من إنتاج بيتم عرضه بالمعرض الدائم بجمعية الأسر المنتجة.

ويتم حاليا الانتهاء من التشطيب للتسليم على بداية عام 2025 بالتنسيق مع مديرية الإسكان ولاستكمال الدعم من الخطة الإستثمارية القادمة 2025 /2026 لشراء التجهيزات اللازمة للورش والقاعات لتطوير التدريب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل والبيئة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضته نجلاء موافي، مدير إدارة التكوين المهني بالمديرية، ورشا الغايب، مدير إدارة التخطيط بالمديرية لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالي لوزارة التضامن الاجتماعي للعام الحالي 2024\2025.