اليوم.. القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تصل إلى مدينة حلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، الى مدينة حلايب، لاجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على المواطنين، ومن المقرر ان تقضى فيها يومين اليوم وغدا الاربعاء .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، يوم الجمعة الماضية والتى يتم خلالها اجراء الكشف وصرف العلاج مجانا، وتطوف القوافل قرى مدن المحافظة .

وانطلقت القوافل خلال الشهر الجارى الجمعة الماضية من قرية الحمروين بمدينة القصير، وقضت فيها يومين الجمعة والسبت المقبلين، وانطلقت من قرية الحمروين فى اتجاه مدينة الشلاتين حيث وصلت الأحد الماضى القوافل لقرى ابرق وادلديب وقضت فيها يومين الأحد وأمس الاثنين.

واتحهت القوافل العلاجية التابعة لحياه كريمة اليوم الثلاثاء الى مدينة حلايب ومن المقرر ان تقضى فيها يومين، اليوم وغدا الاربعاء، ومن حلايب الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب و تصل القوافل اليها يومى 12 و13 من ديسمبر الجارى، ومن حلايب الى مرسى علم حيث وحدة صحة الاسرة وقرية الشيخ الشاذلى وتقضي يومين 14 و15 من الشهر الجارى.

وتبدأ القوافل فى العودة لمدن الشمال حيث قرية أم الحويطات بسفاجا، يومى 16 و17 من الشهر الحارى، ومنها الى نهاية القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة وهى فى قرية الامل بمدينة راس غارب حيث تختتم بها الاعمال يومي 18 و19 من ديسمبر الجارى .

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات ويتم صرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة مجانا وكذلك التحويل للمستشفيات اذا لزم الامر.