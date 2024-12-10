النيابة تستدعى رئيس حى الوايلى لسماع أقواله حول عقار العباسية المنهار

كتب سليم على

أمرت نيابة الوايلي باستدعاء رئيس حي الوايلي لسماع أقواله حول واقعة عقار العباسية المنهار، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 أخرين.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين الثلاثة فى حادث عقار العباسية المنهار فى المستشفى، ويتم حصر التلفيات والممتلكات والتأكد من سلامة العقارات المجاورة له مع تشكيل لجنة هندسية، للعمل على التأكد من عدم وجود أى تصدعات أو شروخ فى المبانى، حرصا على سلامة قاطينها.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم وهو من العقارات القديمة بالمنطقة، وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه، ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أى أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

كان 7 أشخاص لقو مصرعهم أسفل أنقاض عقار العباسية المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بـ سماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وكشف الفحص الأولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.