النيابة تأمر بتشكل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لمنزل العباسية المنهار

كتب سليم على

امرت نيابة الوايلي الجزئية، بتشكيل لجنة هندسية من محافظة االقاهرة، لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار فى منطقة العباسية، تحسبا لحدوث أى تصدعات أو تشققات فى العقارات.

كما استمعت النيابة لأقوال المصابين الثلاثة فى حادث عقار العباسية المنهار فى المستشفى، كما يتم حصر التلفيات والممتلكات والتأكد من سلامة العقارات المجاورة له مع تشكيل لجنة هندسية للعمل على التأكد من عدم وجود أى تصدعات أو شروخ فى المبانى حرصا على سلامة قاطينها.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم، وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه، ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

وكان 8 أشخاص لقو مصرعهم أسفل انقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الانقاض الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بـ سماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.