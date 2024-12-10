المشدد 6 سنوات لبائع خضار لاتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لبائع خضراوات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش" وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 25373 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3556 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم ف إ"، 41 سنة، بائع خضراوات، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 20 / 8 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "أحد مشتقات مجموعة إندازول كاربوكساميد"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز ذخيرة "4 طلقات خرطوش"، مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات النقيب كمال إبراهيم كمال عبد الله، معاون مباحث مركز شرطة طوخ، أنه وردت معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لذلك الإذن أخبره مصدره السري عن مكان تواجده، فانتقل إلى حيث أخبره فأبصره مفترش الأرض وبجواره دراجة نارية، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وكذا 4 طلقات من ذات عيار السلاح الناري المضبوط، وكيس بلاستيكي شفاف بداخله 132 كيس بلاستيكي شفاف يحوي جوهر، وكذا كيس بلاستيكي شفاف بداخله 52 لفافة بلاستيكية تحوي جوهر "الهيروين"، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخائر للدفاع عنه والهاتفين للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلته والدراجة النارية لتسهيل ترويجه.