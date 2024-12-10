المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدرات بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدري الهيروين والآيس بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 9107 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5070 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 14 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "سعيد ص إ ع" 30 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدري الهيروين والآيس بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق قسم أول العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 20 لفافة وأسطوانتين من جوهر الهيروين المخدر، و13 لفافة لمخدر الآيس، بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.