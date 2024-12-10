الرئيسية أخبار عاجلة الكرملين: بشار الأسد تنحى عن السلطة فى سوريا بقرار شخصى الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:59 ص بشار الاسد كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن الكرملين، أن قرار بشار الأسد بالتنحى عن السلطة فى سوريا كان قرارا خاصا. مشاركة بشار الأسد سوريا سوريا بشار الأسد الرئيس السوري بشار الأسد محمد راتب النابلسي اين ذهب بشار الأسد فاروق الشرع هل سوريا تحررت اسماء الأسد احداث سوريا الأن رئيس سوريا العلويين اخر اخبار سوريا الأن اين بشار الأسد المعارضة السورية دمشق بشار اسد سقوط نظام الأسد مغادرة بشار الأسد بشار الأسد يغادر سوريا هل تحررت سوريا ماذا حدث فى سوريا ماذا حدث لبشار الأسد هروب بشار مصير بشار الأسد كيف تحررت سوريا دمشق الأن محمد البشير محمد البشير سوريا من هو محمد البشير محمد البشير رئيس حكومة الأنقاذ سوريا لحظة بلحظة صيدنايا سجن صيدنايا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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