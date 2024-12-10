اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: تجدد الغارات الإسرائيلية على دمشق وحلب وحماة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:29 ص
القاهرة الإخبارية: تجدد الغارات الإسرائيلية على دمشق وحلب وحماة سوريا - أرشيفية
أحمد علوى

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تجددت الغارات الإسرائيلية على عدد من المناطق بمحيط العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

واستهدف قصف صاروخي إسرائيلي لمواقع تابعة للجيش السوري في مدينة سفيرة بريف حلب الشرقي، ومحيط مدينة السلمية في الريف الشرقي لمدينة حماة وسط سوريا، بالإضافة إلى مطار المزة العسكري غرب العاصمة دمشق.

وفي الساعات الأخيرة، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة مواقع في سوريا.

ووفقًا لتقارير قناة القاهرة الإخبارية، فقد استهدفت هذه الهجمات القواعد الجوية الرئيسية السورية في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت عن مصدرين عسكريين سوريين، أن الهجمات دمرت العديد من الطائرات والمروحيات العسكرية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للعديد من القواعد الجوية.

كما أفادت الوكالة بسماع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة دمشق نتيجة الهجوم الذي استهدف مركز البحوث العلمية في شمال المدينة.

وأكدت المصادر أن الهجمات أسفرت عن أضرار جسيمة في المركز، مما يزيد من تعقيد الأوضاع العسكرية في المنطقة في ظل التصعيد المستمر.







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