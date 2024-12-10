الفنادق تستعد لاستقبال السائحين للاحتفال بالعام الجديد على شواطئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستقبل مدن محافظة البحر الأحمر، خاصة مدينتي الغردقة ومرسى علم، أكبر أعداد من الوفود السياحية حلال شهر ديسمبر، وتحديدا بداية من منتصف الشهر، وذلك لوجوده وسط الموسم السياحى الشتوى الدى يبدأ من شهر اكتوبر وينتهي فى مارس وكذلك للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة خلاله.

من جانبه قال عصام على الخبير السياحى بمدينة الغردقة أن بالفعل بدأت الحجوزات المتوقع وصولها خلال شهر ديسمبر تطهر مؤشراتها لدى شركات السياحة المختلفة التى تقوم بحجز الرحلات للسياح من كل دول العالم، خاصة الدول الاوروبية الذى يحرص سياحها بشكل كبير على حضور الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنه بمدن البحر الأحمر خاصة الغردقة.

وتوقع الخبير السياحى وعضو غرفة المنشأت السياحية أن يكون هناك وصول غير مسبوق خلال العام الحالى فى احتفالات الكريسماس، معللا ذلك بعدة نقاط بداية السقيع التى تشهده اوربا مع النقيض فى مصر ىالتي نشهد طقس مميز ودافئ، مما يعمل على جذب سياح جدد لمصر والبحر الأحمر غير الذين يصلون بشكل متكرر.

وأضاف أن فى التوقيت الحالى تعتبر مصر والمدن السياحية بها ارخص الوجهات السياحية حول العالم، وكذلك تعتبر مصر اكثر بلدان العالم السياحية امانا خاصة فى منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حالة من الطقس الجيد قى فصل الشتاء .

وكشف ان الجنسية الالمانية تصل باعداد كبيرة للغردقة وكذلك الانجليزية، بجانب الايطاليون الذين بدأو الظهور بشكل أكبر فى الغردقة خلال الأيام الحالية بعدما كانوا يظهرو باعداد كبيرة فى مرسى علم، كذلك الفرنسيين والبولند والتشيك .

من جانبه قال عاطف عثمان مدير أحد الفنادق الكبرى فى مدينة مرسى علم، ان بالفعل بدأت الفنادق والمنتجعات فى الإستعداد للاحتفالات بالكريسماس ورأس السنه من خلال عقد الاجتماعات مع جميع الاقسام للاستعداد ووضع خطة العمل لتقديم خدمات مميزة للسياح الوافدين والحريصين علي قضاء احتفالات راس السنه بالبحر الأحمر.

وأضاف أن هناك بعض المجموعات الفندقية بدأت فى تحديد اقامة خيم الاحتفالات واستخراج التصاريح اللازمة والتجهيز بما سيتم تقديمه من عروضه فنية بعد ظهور الحجوزات المتوقع وصولها لكل الفنادق المختلفة، والتس ستعلن اغلبها انها كاملة العدد خلال الاحتفالات .

من جانبه قال عبد الكريم أحمد مدير الحجوزات بإحدى شركات السياحة بالغردقة إن الموسم الحالى موسم بدأ بشكل مميز وهناك ارتفاع كبير فى معدلات الحجوزات خلال شهر ديسمبر وخاصة من الدول الأوروبية على راسها بلا شك المانيا وبولندا والتشيك.

وأضاف أن انخفاض كبير فى اسعار الفنادق والخدمات المقدمة لهم فى مصر مقارنة بالدول المنافسة فى الموسم الشتوي قد تكون افضل بكثير فى الاقامة والتسوق وكذلك الرحلات او البرامج السياحية بشكل عام مما سيجعل مصر تخرج بكونها وجهة مميزة للسياح العالم الذين سيحضرون الاحتفالات هذا العام بالمدن السياحية المصرية.



الالمان الأكثر وصولا



تواجد ووصول أسرى لسياح العالم بالغردقة



توقعات بارتفاع معدلات الوصول



سياح العالم على كورنيش الغردقة



سياح أوروبا بالغردقة