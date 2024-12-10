الفاتيكان يستخدم الكوفية الفلسطينية فى مشهد الميلاد التقليدى السنوى.. صور

فاطمة شوقى

سمح بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، بعرض مشهد الميلاد التقليدي السنوي، والطفل المسيح نائم على كوفية فلسطينية، من خشب شجر الزيتون، ذلك بالإضافة لنجمة بيت لحم التي وضعت أعلى المشهد المعروض، وكتب عليها باللغة اللاتينية والعربية "المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة".



الكوفية الفلسطينية مع بابا الفاتيكان



افتتح الفاتيكان في نهاية هذا الأسبوع الشجرة ومشهد المهد في ساحة القديس بطرس، المستوحى من بحيرة جرادو (شمال إيطاليا) ومشهد المهد الموجود في قاعة بولس السادس، والذي صنعه حرفيون وحيث يرقد الطفل يسوع الكوفية، الوشاح الفلسطيني التقليدي.



ودعا البابا فرانسيس مرارا لوقف الحرب فى قطاع غزة ، وافتتح عرض مشهد الميلاد ، وجدد دعوته قائلا كفى حروب وعنف فى العالم ، مضيفا ، "هل تعلمون أن أكثر الصناعات ربحا هي صناعة الأسلحة؟ الربح من القتل. كفى حروب".



ويعد مشهد الميلاد المعروض هذا العام في الفاتيكان، تكريما للفلسطينيين، والأطفال الذين قتلوا في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا، وأثنى عليه العديد من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وتداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي صور مصحوبة مع كلمات شكر للبابا فرانسيس.



الفاتيكان والكوفية



دعا البابا فرنسيس إلى وقف إطلاق النار في عيد الميلاد على جميع الجبهات في العالم.

وقال البابا: "دعونا نستمر في الصلاة من أجل السلام: في أوكرانيا المعذبة، وفي الشرق الأوسط، وفلسطين، وإسرائيل، ولبنان، والآن سوريا، وفي ميانمار، وفي السودان، وفي كل مكان يعاني فيه الناس بسبب الحرب والعنف"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.



وأضاف: "أدعو الحكومات والمجتمع الدولي إلى الوصول إلى احتفال عيد الميلاد بوقف إطلاق النار على جميع جبهات الحرب"

