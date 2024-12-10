الصحة العالمية: مصرع 30 شخصا بسبب الغرق كل ساعة على مستوى العالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنها ستصدر بدعم من مؤسسة بلومبرج، تقريراً عن الوقاية من الغرق. ويقيس التقرير لأول مرة حجم الغرق حسب البلد ويقيم تنفيذ تدخلات محددة قائمة على الأدلة لمنع الغرق على المستوى العالمي. وعلى مدى العقد الماضي، تسبب الغرق في أكثر من 3 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم.

وقالت المنظمة، إنه على الرغم من إمكانية الوقاية من جميع هذه الوفيات تقريباً، فإن الوقاية من الغرق تظل قضية صحية عامة مهملة.

ويأتي أول تقرير عالمي لمنظمة الصحة العالمية عن حالة الوقاية من الغرق بعد مرور 10 سنوات على صدور تقرير منظمة الصحة العالمية العالمي التاريخي عن الغرق ، والذي وصف الغرق بأنه تحدٍ صحي عام يمكن الوقاية منه إلى حد كبير ولم يكن أبدًا محورًا لجهود الوقاية الاستراتيجية العالمية.

على مستوى العالم، كان هناك ما يقدر بنحو 300 ألف حالة وفاة غرقًا في عام 2021 - أي ما يعادل أكثر من 30 شخصًا يفقدون حياتهم بسبب الغرق كل ساعة من كل يوم. وعلى مدار العقد الماضي، تسبب الغرق في وفاة أكثر من 3 ملايين شخص على مستوى العالم. ويمكن الوقاية من جميع هذه الوفيات تقريبًا.

يشكل الغرق تهديدًا كبيرًا لحياة الأطفال والشباب - حيث أن ما يقرب من نصف الوفيات هم دون سن 29 عامًا، وربعهم دون سن الخامسة. ويحتل الغرق المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا، والرابع بين الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 4 سنوات على مستوى العالم.

تحدث أكثر من 90% من حالات الوفاة نتيجة الغرق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يسلط الضوء على أن المجتمعات الضعيفة هي الأكثر عرضة للخطر. يرتبط الغرق بشكل واضح بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومع ذلك فإن الاعتراف به والعمل على منعه لا يتناسبان مع تأثيره على الصحة العامة.

ستطلق منظمة الصحة العالمية التقرير في فعالية تستضيفها مؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية في 13 ديسمبر مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو.