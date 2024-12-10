اليوم السابع
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الدفاع المدنى السورى يعلن انتهاء عمليات البحث عن معتقلين بسجن صيدنايا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:25 ص
الدفاع المدنى السورى يعلن انتهاء عمليات البحث عن معتقلين بسجن صيدنايا سجن صيدنايا
أحمد علوى

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أعلن الدفاع المدني السوري، انتهاء أعمال البحث عن معتقلين محتملين في أقبية سرية بسجن صيدنايا دون العثور على أي منهم.

وأكد الدفاع المدنى السورى ، "لم نعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة في سجن صيدنايا."

يذكر انه ، عقب اشتباكات عنيفة استمرت 12 يومًا بين الفصائل المسلحة  والجيش السوري، أعلن التليفزيون السوري  سقوط نظام بشار الأسد.

من بين الأخبار المتداولة أثارت  صورة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، الصورة توثق حسب المتداولين لحظة  إطلاق سراح سجين من سجن صيدنايا.

الصورة جاءت مصحوبة بالتعليق: "صورة مرعبة للحظة خروج سجين من  سجون بشار اللي تحت الأرض...  رجل مندهش من رؤية وجه بشري".

ولكن التحقق من الصورة كشف أنها  ليست حقيقية بل تم إنشاؤها باستخدام  الذكاء الاصطناعي، ومقتطعة من مقطع فيديو تم نشره قبل أسبوع على "تيك توك" مرفقًا بوسم  "الذكاء الاصطناعي".

الفيديو يظهر رجلاً يخرج من نفق تحت  الأرض يمسك بعقرب كبير الحجم  وتظهر  على وجهه علامات الخوف والذعر، كما أن منصة X  أكدت عدم صحة  الصورة إذ أظهرت رسالة توضح  أنّها مأخوذة من فيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.







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