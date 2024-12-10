اليوم السابع
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الداخلية تضبط مستريح التسوق العقاري بالقاهرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:17 م
الداخلية تضبط مستريح التسوق العقاري بالقاهرة سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكترونى، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى- كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه ، زاعماً لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإكترونى– "جهاز "لاب توب"، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

 







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