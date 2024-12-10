اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:00 ص
الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الجيش الأردنى
أ ش أ

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أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، الإثنين، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة، على واجهتها الغربية، وضمن منطقة مسؤوليتها.


وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم- إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، حيث تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب بالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.







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الأمن الاردنى

تهريب المخدرات إلى الاردن




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