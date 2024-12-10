"التقديم مجانى".. تعرف على تفاصيل فرص العمل بالسعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال

كتبت آية دعبس

أكدت وزارة العمل، أن التقديم على وظائف السعودية، المتوفرة فى عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية بمشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، مجانى وبدون أى وسطاء، من خلال إرسال طلبات التقدم على البريد الإلكتروني: Labour@labour.gov.eg.

أما عن تفاصيل فرص العمل المتوفرة ومرتباتها، فهى:

1- عدد 5 مهندسين مدني، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.



3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.

- تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.



وأوضحت وزارة العمل، أنه على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر "ساري"، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"، على الإيميل المُخصص لذلك وهو: Labour@labour.gov.eg.

وأشارت إلى أن الشركة السعودية، توفر عدة مزايا للمقبولين بتلك الوظائف، من بينها: علاوات على الأداء، توفير تذاكر الطيران، توفير سكن، توفير الإقامة داخل الموقع، توفير التأمين الصحى، إمكانية مد العقود، وضمان التسوية المالية فى حال إنتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر، بالإضافة إلى توفير فرص الترقية حسب الأداء.

وقد بدأت وزارة العمل، فى فتح باب التقدم لشغل تلك الوظائف، يوم الأحد الماضى، ومن المقرر أن تستمر فى تلقى الطلبات لمدة 10 أيام.