البابا تواضروس الثانى يلقى العظة الأسبوعية مساء غد الأربعاء

كتبت – بتول عصام

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية غدا الأربعاء، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية تحظى لدى الأقباط الأرثوذكس أهمية بالغة، ويرتقبها الشعب بأجمعه أسبوعيا للإشباع الروحي لعظة الأب صاحب القداسة، ولم تكن العظة تسير على نهج واحد منذ نشأتها، ولكن مرت بتغيرات وأحداث أثرت عليها بشكل أو بآخر.

يعد البابا شنودة الثالث، وفقما قال القمص بطرس جيد نجل شقيق البابا شنودة في تصريحات لليوم السابع، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الذي اعتمد العظة كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1962، عندما كان أسقفًا للتعليم، وجاءت فكرة الاجتماع الأسبوعي، عندما كان يدرس للطلاب بالكلية الإكليريكية، وبدأ الكل يحضر.

ثم انتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الحاضرين، وعندما تم اختيار البابا شنودة بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها، وكانت في البداية العظة يوم الجمعة ثم أصبحت الأربعاء إلى الآن.