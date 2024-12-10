الاستماع لأقوال المصابين لكشف ملابسات حادث البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك في البدرشين، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، وذكروا أن الحادث وقع بمنطقة كوبري الثلاجة، اتجاه المنشية في البدرشين، حيث تسبب قوة اصطدام السيارة بالتوك توك إلى انقلابه، ومصرع وإصابة الضحايا.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم رفع آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث والتحفظ على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.