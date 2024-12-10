الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية

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شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا، على الأقل، من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي أريحا، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وجنين، وطوباس، وبيت لحم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

يُذكر أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 12 ألفا من الضّفة الغربية بما فيها القدس، فيما لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.