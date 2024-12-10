اعرف الإجراءات المطلوبة لتسوية التصالح فى إيصالات الأمانة وفق القانون

كتبت أمنية الموجي

قضايا إيصالات الأمانة، هي جنحة مباشرة يتم رفع الدعوى فيها عن طريق محكمة الجنح المباشرة، ويتم التصالح فيها عن طريق استرداد قيمة الإيصال، ولكن هناك إجراءات لا بد من اتباعها عقب التصالح للتسوية بعد الحكم النهائي في هذه القضايا.

ووفقًا للقانون، يتم تسوية التصالح في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة عن طريق 3 خطوات وتأتي كالتالي:

*معرفة الرقم الخاص بالجنحة المباشرة والمحكمة والسنة التي تم رفعها للمطالبة بقيمة الإيصال.

*معرفة الاسم الكامل للشخص المقام ضده الدعوي، المثبت في بطاقة الرقم القومي.

*التأكد من أن التوكيل الذى قام الموكل في القضية لا يمكن لأى طرف في القضية إلغاءه إلا بوجود الطرف الآخر.