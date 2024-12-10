استمرار فعاليات المؤتمر الدولى لكلية البحوث الإحصائية بجامعة القاهرة

محمد صبحى

تواصل كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بـ جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء ،فعاليات المؤتمر السنوي الدولي السابع والخمسون لعلوم البيانات ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام علي أمين القائم بأعمال عميد الكلية.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من الباحثين والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الإصطناعي ومواكبة تطور علوم البيانات.

ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر وندواته وأبحاثه العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العصر ومستجداته ومن بينها الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والجرائم الرقمية المستحدثة، وبحوث وإدارة العمليات، والدور الحديث لتكنولوجيا المعلومات في التنمية المستدامة، وأمن المعلومات خلال الأزمات، والتحليل الإحصائي والقياسي المتقدم، وانترنت الأشياء وتطبيقاته، والإعلام الرقمي وغيرها، مضيفًا أن المؤتمر سوف يشهد عقد العديد من ورش العمل والجلسات المهنية والإحصائية المختلفة.

ويتضمن المؤتمر عقد 21 ندوة، و5 جلسات مهنية، و5 ورش عمل، إلي جانب مناقشة عدد كبير من الأبحاث، ويأتي في إطار اهتمام إدارة الجامعة بالذكاء الإصطناعي .