استمرار التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء ضمن "بداية"

العريش – محمد حسين

تواصلت التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث شهدت مدينة العريش منافسات رياضية في عدد من الألعاب المتنوعة، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لاختيار أفضل العناصر لتأهيلهم للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستقام على مستوى الجمهورية.



انطلقت التصفيات في لعبة كرة الطائرة الشاطئية بمشاركة فرق من البنين والبنات، وأسفرت المباريات عن تأهل فريق مركز شباب 6 أكتوبر بنات وفريق نادي أبو صقل بنين إلى التصفيات النهائية، ممثلين عن إدارة شباب العريش.



وفي مسابقة ألعاب القوى للبنات، حقق نادي العريش الرياضي نتائج متميزة في سباقات 100 متر عدو، 800 متر جري، والوثب الطويل، ليحصد المركز الأول في جميع الفئات، كما جاء فريق نادي العريش في المركز الأول في سباق 100 متر عدو، واحتل مركز شباب 6 أكتوبر المركز الثاني. في سباق 800 متر جري والوثب الطويل، أحرز نادي العريش المركزين الأول والثاني، ليظل ممثلًا عن إدارة شباب العريش في التصفيات النهائية.



أما في منافسات كرة القدم الخماسي، فقد تأهل فريقا مركز شباب 6 أكتوبر بنين وبنات إلى التصفيات النهائية بعد منافسات قوية مع الفرق المتنافسة، وفي مباريات أخرى بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، شهدت التصفيات منافسات حامية، حيث فاز فريق مركز شباب 6 أكتوبر على فريق مركز شباب عاطف السادات بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتحسم الفوز بضربات الجزاء.



وتأهل كل من مركز شباب أم عقبة ومركز شباب سالم الهرش في لعبة كرة الطائرة الشاطئية بنين وبنات، وتأهل مركز شباب سالم الهرش بعد أدائه المتميز في السباقات، وتأهل مركز شباب الهميصة إلى التصفيات النهائية بعد منافسات قوية، وتأهل مركز شباب سالم الهرش بنين وبنات بعد تقديم أداء رائع في التصفيات، و تأهل كل من مركز شباب سالم الهرش ومركز شباب رمانة بعد إظهار مهارات متميزة في لعبة الكاراتيه، وتأهل مركز شباب سالم الهرش بنين وبنات بعد أداء استراتيجي مميز في التصفيات.



وفي تصفيات إدارة شباب رمانة، شهدت مباراة كرة القدم الشاطئية بين مركز شباب أم عقبة ومركز شباب أحمد المنسي فوزًا مستحقًا لمركز شباب أم عقبة بنتيجة 3/2، ليضمن تأهله إلى التصفيات النهائية. كما شهدت التصفيات في كرة القدم بمركز شباب 6 أكتوبر في العريش منافسات مثيرة، حيث حسمت المباراة ضد مركز شباب عاطف السادات بضربات الجزاء بعد التعادل بهدف لكل فريق.



أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية هي جزء من جهود الوزارة لدعم الرياضة وتنمية المواهب الرياضية في المناطق الحدودية. وأضاف أن هذه الفعاليات تساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الشباب، وتعزيز الروح التنافسية والانتماء الوطني. وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك الشباب في الأنشطة الرياضية والاجتماعية.



تستمر التصفيات التمهيدية على مدار الأيام القادمة، ليتم تحديد المتأهلين الذين سيشاركون في التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تأهيل النشء والشباب بدنيًا، روحيًا، ثقافيًا، واجتماعيًا، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في اكتشاف وتنمية مهارات الشباب في بيئة رياضية تنافسية.

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