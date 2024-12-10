استكمال تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة كلابشة بطول 20 كم بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، استكمال تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة، والذى يصل طوله إلى 20 كم.

ومن جانبه، أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه بناءاً على تعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق للإنتهاء من مشروعات الطرق والكبارى داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وأيضاً ضمن خطة الهيئة.

وأشار، إلى أنه من ضمن هذه المشروعات طريق بلانة / كلابشة، والذى سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمركبات المترددة عليه حيث يتم المرور المستمر بالتنسيق مع محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وأيضاً مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة محمد مندور لمتابعة مشروع الرصف بهذا الطريق الحيوى.