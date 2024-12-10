اليوم السابع
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إعلام عبرى: دبابات الجيش الإسرائيلى تتقدم إلى مشارف ريف دمشق

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:26 ص
إعلام عبرى: دبابات الجيش الإسرائيلى تتقدم إلى مشارف ريف دمشق دمشق
أحمد علوى

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن دبابات جيش الاحتلال عبرت القنيطرة وتتقدم إلى مشارف ريف دمشق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وخلال الساعات الماضية، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع متفرقة في سوريا، وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز، أن الغارات ركزت على القواعد الجوية الرئيسية، ما يمثل تصعيدًا ملحوظًا في استهداف البنية التحتية العسكرية السورية.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين، أسفرت الهجمات عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك عشرات المروحيات والطائرات، كما تسببت الغارات في دمار واسع النطاق في عدد من المواقع الحيوية داخل هذه القواعد.







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