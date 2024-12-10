إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث انفجار أسطوانة غاز بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهدت منطقة أرض زغل بالمحلة، انفجار أسطوانة غاز نتيجة حدوث تسريب في الغاز، أدى إلى إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بحروق متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام وتحويل ثلاث حالات لمستشفى زفتى للحروق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة أرض الزغل بالمحلة، انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطره عليها وتبين ان الحادث، أسفر عن اصابه 4 اشخاص اسره واحده اب وام وطفلين بحروق متفرقه بينهم حاله خطيره، تم تحويل المصابين الى مستشفى المحله العام، وتحويل ثلاثه منهم لمستشفى حروق زفتى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه خلال الواقعه.