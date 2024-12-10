اليوم السابع
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قواعد وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ..

إسرائيل تهاجم 250 هدفا عسكريا بسوريا.. منذ سقوط الأسد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:00 ص
إسرائيل تهاجم 250 هدفا عسكريا بسوريا.. منذ سقوط الأسد سوريا
أحمد علوى

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قال مصدر أمني إسرائيلي إن تل أبيب هاجمت أكثر من 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، شملت قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن المصدر دون تسميته قوله "هاجمنا أكثر من 250 هدفا في سوريا (منذ سقوط النظام) في واحدة من أكبر العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي".

وأوضح أن الهجوم شمل "قواعد جيش الأسد، وعشرات الطائرات المقاتلة، وعشرات أنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، وصواريخ أرض أرض".







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