إزالة 32 حالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 لإزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بدء المرحلة يوم السبت الماضي وحتى أمس الاثنين" قد وصل إلى 32 حالة تعد على مساحة 1.8 فدان أرض زراعية ) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات_والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل _كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي،وتم خلالها إزالة 208 حالات، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجارى.